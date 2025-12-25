Liverpool może sprowadzić gwiazdę Bundesligi. Na stole 60 milionów euro

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Karim Adeyemi celem Liverpoolu

Karim Adeyemi najprawdopodobniej opuści Borussię Dortmund w jednym z najbliższych okienek transferowych. 23-letni skrzydłowy od dawna rozważa zmianę otoczenia, a obecnie, jak donoszą media, naciska na to także jego partnerka, która chciałaby zamieszkać w większym europejskim mieście. Niemiecki klub wycenił swoją gwiazdę na 60 milionów euro, co odzwierciedla jego wysoką pozycję w zespole BVB.

Ekrem Konur poinformował w mediach społecznościowych, że Adeyemi może trafić do Liverpoolu, który planuje wzmocnić linię ataku w związku z niepewną przyszłością dwóch skrzydłowych – Mohameda Salaha i Federico Chiesy.

Wcześniej z przejściem na Anfield Road byli łączeni Antoine Semenyo oraz Bradley Barcola, lecz sprowadzenie jednego z nich wydaje się mało prawdopodobne. W tej sytuacji pojawiła się opcja zakontraktowania 11-krotnego reprezentanta Niemiec, który mógłby natychmiast wnieść jakość do ofensywy drużyny The Reds.

Karim Adeyemi z powodzeniem występuje w barwach ekipy BVB od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Signal Iduna Park z austriackiego Red Bull Salzburg za 30 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 129 meczów, zdobył 32 bramki i zanotował 22 asysty. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, a fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go na 60 milionów euro, co zresztą pokrywa się z oczekiwaniami włodarzy Borussii Dortmund.