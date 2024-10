News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Inter Mediolan zagiął parol na Karima Adeyemiego

Karim Adeyemi może odejść z Borussii Dortmund podczas jednego z najbliższych okienek transferowych. Co prawda, kontrakt zawodnika z niemieckim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale piłkarz wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Zatem włodarze BVB mogą spodziewać się kuszących ofert, które na pewno rozważą. Dotychczas 22-latek był łączony głównie z przeprowadzką do Premier League.

Sytuację skrzydłowego monitorują takie kluby jak m.in. Manchester United, Chelsea oraz Liverpool. Angielscy giganci muszą jednak liczyć się z konkurencją, ponieważ chrapkę na zakontraktowanie gwiazdy Borussii Dortmund mają również czołowe drużyny z Serie A. Karim Adeyemi od dawna jest bowiem obserwowany przez Juventus, a teraz do gry o jego podpis włączył się także inny włoski potentat, a mianowicie Inter Mediolan – podaje hiszpański serwis “Fichajes.net”.

Tak więc, młody atakujący będzie miał spory wybór, jeśli zdecyduje się na zmianę otoczenia. Czterokrotny reprezentant Niemiec z powodzeniem występuje w barwach zespołu BVB od lipca 2022 roku, gdy przeprowadził się na Signal Iduna Park za 30 milionów euro z Red Bulla Salzburg. Wówczas lewy napastnik wrócił do ojczyzny po owocnym czasie spędzonym w Austrii. Warto dodać, że skrzydłowy pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Bayernu Monachium.

Dotychczasowy bilans Karima Adeyemiego w koszulce Borussii Dortmund wygląda następująco – 74 spotkania, 19 bramek oraz 13 asyst. Aktualnie zawodnik pauzuje z powodu kontuzji mięśniowej, a do gry wróci dopiero w połowie listopada.