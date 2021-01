Karbownik może wkrótce rozstać się z Legią

Michał Karbownik według najnowszych informacji Przeglądu Sportowego tej zimy ma się rozstać z Legią Warszawa. Co prawda reprezentant Polski miał na zasadzie wypożyczenia z Brighton & Hove Albion bronić barw Wojskowych do końca sezonu. Scenariusz najwyraźniej uległ zmianie.

Michał Karbownik wygląda na to, że już wkrótce dołączy do zespołu z Premier League, mając mu pomóc w uratowaniu ligowego bytu. Aktualnie Brighton & Hove Albion plasuje się tuż nad strefą spadkową, mając zaledwie dwa punkty przewagi nad Fulham FC.

Urodzony w Radomiu zawodnik trafił do klubu z Anglii za 5,5 miliona euro w trakcie ostatniej sesji transferowej. Co prawda ostatnio serwis Legia.net sugerował, że Karbownik może zostać wypożyczony do RSC Anderlechtu. Niemniej najnowsze informacje w sprawie przyszłości piłkarza wskazują, że ten może mieć skrócone wypożyczenie do Legii. Jednocześnie ma natychmiast dołączyć do ekipy Grahama Pottera.

Przegląd Sportowy jest pewny tego, że decyzja w sprawie przyszłości wszechstronnego zawodnika została już podjęta. Tym samym przesądzone jest, że w rundzie wiosennej Karbownik nie będzie bronił barw Legii. W stołecznej ekipie zaliczył w trakcie trwającej kampanii łącznie 14 meczów, notując w nich jedną asystę.

Jeśli faktem stanie się, że Polak dołączy do ekipy z angielskiej ekstraklasy, to może rywalizować o miejsce w składzie z między innymi takimi zawodnikami jak: Steve Alzate, Pasqual Gross, czy Jakub Moder. Brighton w najbliższą sobotę zmierzy się na wyjeździe z Leeds United. Spotkanie ma się zacząć o godzinie 16:00.