Michał Karbownik może zostać wypożyczony z Brighton w letnim oknie transferowym. Potencjalny kraj, gdzie od nowego sezonu może występować Polak to Holandia.

Karbownik nie przebił się do składu Brighton

Szansą na regularne występy dla 20-latka może być wypożyczenie

Polak wzbudza zainteresowanie holenderskich klubów, o czym w Kanale Sportowym poinformował agent gracza Mariusz Piekarski

Premier League to za duże progi dla Karbownika

Przed rokiem w letnim oknie transferowym Legia Warszawa poinformowała, że sprzedała Michała Karbownika do Brighton. Stołeczny klub otrzymał za niego pięć i pół miliona euro od Brighton, które postanowiło zostawić Polaka w jego ojczyźnie na jeszcze pół roku. Po tym czasie 20-latek definitywnie przeniósł się do Anglii.

Karbownik nie przebił się jednak dotychczas na stałe do pierwszej jedenastki, czy choćby kadry meczowej Mew. Polak w Brighton zadebiutował 10 lutego 2021 roku, gdy wystąpił przeciwko Leicester w Pucharze Anglii (0:1). Rozegrał wówczas 90 minut i zebrał dobre recenzje. Graham Potter nie korzystał jednak później z jego usług.

Brak rytmu meczowego działa na niekorzyść Karbownika, który może trafić na wypożyczenie, o czym w Kanale Sportowym opowiedział agent zawodnika Mariusz Piekarski. – Jest zainteresowanie Vitesse, to prawda. Chcą go jednak też inne kluby. Ja uważam, że takie zespoły jak AZ Alkmaar czy Vitesse to ciekawe kierunki. Tam mógłby pograć rok, powalczyć z takimi klubami jak PSV, czy Ajax, a potem wrócić – rzekł menedżer 20-latka.

Aktualnie szanse na tymczasowy transfer Polaka są jednak małe. – Na razie myślimy, żeby się rozwijać, ale na razie czekamy na sygnał z Brighton, bo tam nie chcą go na ten moment wypożyczać. Wszystko jest odrzucone, bo Michał jest na obozie i przygotowuje się do sezonu – powiedział Piekarski.

Czytaj także: Chelsea marzy o pozyskaniu gwiazdy Juve