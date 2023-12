Możliwy wielki powrót do Lecha Poznań. Według doniesień portalu "polskapiłka.pl" jeśli zimą z klubu odejdzie Kristoffer Velde, to "Kolejorz" planuje w jego miejsce zatrudnić swojego wychowanka Kamila Jóźwiaka.

Imago / Cyfrasport / Newspix Na zdjęciu: Kamil Jóźwiak i Jakub Kamiński

Kamil Jóźwiak może wrócić do Lecha Poznań

Warunkiem transferu skrzydłowego jest sprzedaż w styczniu Kristoffera Velde

Norweg jest w orbicie zainteresowań tureckich klubów

Kamil Jóźwiak w miejsce Velde, jeśli Norweg odejdzie zimą

Lech Poznań przed kilkoma dniami ogłosił zwolnienie Johna van den Broma z posady trenera. Miejsce Holendra zajął Mariusz Rumak. Zmiany na stanowisku szkoleniowca mogą również zwiastować przyszłe ruchy transferowe z oraz do klubu. Jedynym z kandydatów do odejścia w nadchodzącym oknie transferowym jest Kristoffer Velde. Norweg był bliski opuszczenia Ekstraklasy już latem, wtedy Besiktas proponował za niego aż 5 milionów, lecz “Kolejorz” odrzucił ofertę.

Teraz temat przenosin Velde do Turcji wraca ponownie, a sam piłkarz ma być gotowy na zmianę klubu. Jeśli medialne spekulacje na temat odejścia 24-latka okażą się prawdzie, to do Poznania może wrócić wychowanek klubu. Według portalu “polskapiłka.pl” Lech w przypadku sprzedaży Norwega będzie chciał go zastąpić Kamilem Jóźwiakiem.

Reprezentant Polski był piłkarzem Lecha w latach 2011-2020. Zadebiutował w drużynie “Dumy Wielkopolski” 28 lutego 2016 roku w meczu przeciwko Jagiellonii. Aktualnie jest piłkarzem występującego w lidze MLS – Charlotte FC.