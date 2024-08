Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Kadioglu zamienia Fenerbahce na Brighton

Brighton & Hove Albion w najbliższych dniach ogłosi transfer nowego zawodnika. Spekulacje transferowe, które ciągnęły się od kilku tygodni, oficjalnie zostaną zakończone, bowiem angielski klub porozumiał się z Fenerbahce ws. sumy odstępnego za bocznego obrońcę.

Fabrizio Romano poinformował w mediach społecznościowych, że Ferdi Kadioglu zostanie zawodnikiem Brigton. Mewy zapłacą za reprezentanta Turcji 30 milionów euro. Obrońca zwiąże się z klubem z Premier League kontraktem do czerwca 2029 roku. W zespole Fabiana Hurzelera zastąpi Valentina Barco, który zostanie wypożyczony do występującej w La Liga – Sevilli.

Dla Mew będzie to ósmy transfer podczas letniego okna transferowego. Do tej pory zarząd klubu wydał na wzmocnienia aż 170,2 milionów euro. Co oznacza, że transakcja z udziałem Turka zwiększy łączną kwotę wydatków do ponad 200 mln euro. Wśród nowych graczy Brighton znajdują się m.in. Georginio Rutter, Mats Wieffer czy Yankuba Minteh.

Brighton sezon 2024/2025 rozpoczęło od wysokiego zwycięstwa z Evertonem (3:0). Po 1. kolejce Premier League klub Jakuba Modera znajduje się na szczycie tabeli ligowej. W następnym meczu Mewy zmierzą się z Manchesterem United.

Ferdi Kadioglu w Fenerbahce spędził sześć lat, a do Turcji trafił latem 2018 roku z NEC Nijmegen. Dla Żółtych Kanarków rozegrał łącznie 204 mecze, w których zdobył 18 goli i zaliczył 22 asysty.