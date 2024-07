Juventus złożył pierwszą ofertę za gwiazdę BVB. Niemcy chcą więcej

Karim Adeyemi stał się teraz priorytetem transferowym dla Juventusu, donosi "Calciomercato". Bianconeri złożyli już pierwszą ofertę za niemieckiego skrzydłowego: 30 milionów euro plus bonusy. Borussia Dortmund oczekuje jednak kwoty 40 milionów euro, więc negocjacje trwają.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Karim Adeyemi

Adeyemi stał się priorytetem Juventusu podczas letniego mercato

Cristiano Giuntoli, dyrektor sportowy Juventusu, zmienił swoje cele po tym, jak Mason Greenwood ostatecznie trafił do Marsylii, a Jadona Sancho prawdopodobnie pozostanie w Manchesterze United. Z tego powodu Stara Dama całą swą uwagę skupiła na piłkarzu Borussi Dortmund.

W ostatnich dniach Giuntoli spotkał się z ojcem Karima Adeyemiego, który w ostatnim sezonie zdobył 5 bramek w 34 meczach, uwzględniając wszystkie rozgrywki. Juventus zaproponował młodemu zawodnikowi kontrakt warty cztery miliony euro rocznie plus jeden milion w bonusach. Borussia Dortmund jest otwarta na sprzedaż zawodnika, zwłaszcza że nowy trener, Nuri Sahin, nie uważa Adeyemiego za kluczowego gracza w swoim zespole.

Adeyemi zyskał reputację jednego z najbardziej obiecujących młodych talentów w Europie. Jego dynamiczny styl gry, szybkość i umiejętność strzelania bramek czynią go idealnym kandydatem do wzmocnienia ofensywy Juventusu. Zawodnik ten, mający doświadczenie zarówno w Bundeslidze, jak i w europejskich rozgrywkach, może przynieść nową jakość do drużyny z Turynu.

Juventus ma nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie z Borussią Dortmund, aby sfinalizować transfer Adeyemiego. Obecnie różnice w oczekiwaniach nie są znaczące, ale BVB z pewnością będzie chciała otrzymać kilka milionów euro więcej za swojego gwiazdora. Adeyemi już wcześniej wyraził zgodę na przenosiny do Turynu i czeka na finalizację rozmów między klubami.

