Juventus według doniesień CalcioMercato poważnie zainteresował się skrzydłowym Leicester City Timothy Castagne. 25-latek dołączył do ekipy z King Power Stadium we wrześniu minionego roku. Kontuzja jednak sprawiła, że zawodnik zaliczył zaledwie 13 meczów w Premier League.

Juventus ma być natomiast chętny na to, aby pozyskać skrzydłowego Lisów. Sternicy Starej Damy mają być zdania, że Belg idealnie pasowałby do zespołu. Godne uwagi jest to, że 25-latek może grać nie tylko na lewej lub prawej mocy, ale także na prawej stronie defensywy.

Ogólnie w trakcie trwającej kampanii 11-krotny reprezentant Belgii wystąpił łącznie w 16 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich jedną bramkę, a także zaliczył trzy asysty.

Castagne mógłby być zatem ciekawą alternatywą dla Juana Cuadrado. Kolumbijczyk co prawda w tym sezonie jest jednym z najmocniejszych punktów Juve obok Cristiano Ronaldo. 32-latek ma jednak kontrakt z turyńskim klubem do końca czerwca 2022 roku.

Włoscy dziennikarze przekonują, że Juventus byłby gotowy wyłożyć na transakcje z udziałem Belga mniej więcej 30 milionów euro (26 milionów funtów). Castagne ma umowę ważną z Leicester do końca czerwca 2025 roku. W rozgrywkach Serie A zawodnik rozegrał swego czasu łącznie 75 spotkań, zdobywając w pięć bramek i siedem asyst.

Dzisiaj po godzinie 15:00 piłkarze The Foxes zmierzą się na wyjeździe z Aston Villą w meczu w ramach 25. kolejki ligi angielskiej. Leicester aktualnie plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli, legitymując się dorobkiem 46 punktów.



