Nicolò Campo / SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta oraz Antonio Silva

Antonio Silva priorytetem Juventusu

Juventus znakomicie rozpoczął sezon, ale dyspozycja zespołu w ostatnich tygodniach pozostawia sporo do życzenia. Stara Dama zaczęła grać gorzej od momentu kontuzji Gleisona Bremera. Brazylijski stoper nabawił się na tyle poważnego urazu, że w tym sezonie nie zobaczymy go już na boisku. Turyńczycy zatem zaczęli rozglądać się za wzmocnieniem pozycji stopera.

Najnowsze informacje transferowe z obozu Juventusu docierają do nas od „La Gazzetty dello Sport”. Otóż Stara Dama wytypowała już odpowiedniego kandydata do wzmocnienia środka obrony. Celem numer jeden zespołu prowadzonego przez Thiago Mottę jest Antonio Silva, który na co dzień reprezentuje barwy Benfiki Lizbona.

Reprezentant Portugalii to bez wątpienia jedna z największych gwiazd w swojej lidze. 21-latek wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Jednak w Juventusie panują dobre stosunki między Thiago Mottą i Cristiano Giuntolim. Dyrektor sportowy zatem może skłaniać się ku opcji transferu 17-krotnego reprezentanta swojego kraju.

Antonio Silva w obecnej kampanii rozegrał 12 spotkań w koszulce Benfiki Lizbona. W tym czasie Portugalczyk zdołał zgromadzić na swoim koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia 21-letniego defensora na 40 milionów euro.