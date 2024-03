Imago / Fabrizio Andrea Bertani Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Juventus pożegna latem minimum dwóch obrońców

Juventus przez bardzo słabe wyniki w poprzednim miesiącu znacznie stracił dystans do Interu w tabeli ligowej Serie A. Na ten moment Max Allegri i spółka tracą aż 15 punktów do bezpośredniego rywala. Do końca sezonu zostało zaledwie 11 kolejek.

Na pewno w letnim oknie transferowym Stara Dama przejdzie pewne zmiany. Wydaje się, że największe roszady nastąpią w formacji defensywnej. Pewne jest, że z klubem pożegnają się Alex Sandro oraz Daniele Rugani. Pod znakiem zapytania stoi dalsza przyszłość Bremera. Brazylijczyk jest mocno kuszony przez czołowe kluby z Premier League. Na ten moment potwierdzono jeden transfer do zespołu. W lipcu szeregi Starej Damy zasili Tiago Djalo, który został zakontraktowany w zimowym oknie transferowym.

Jak podaje włoska La Gazzetta dello Sport w obliczu zmian kadrowych nową twarzą, a zarazem jednym z liderów w obronie na przyszłość ma być Riccardo Calafiori. 21-latek w tym sezonie wrócił na Półwysep Apeniński i jest jedną z czołowych postaci Bolonii. Włoch zagrał w 26 meczach, w których dwukrotnie zaliczył asystę.

Kwota transferu może zamknąć się w okolicach 25-30 milionów euro. Ostateczna suma może zostać nieco zmniejszona przez włączenie do transakcji Facundo Gonzaleza. Rozmowy ws. ewentualnego transferu mają rozpocząć się bliżej lata.