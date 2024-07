Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Matias Soule

Matias Soule blisko Leicester City, Juventus prosi o wyższą ofertę

Juventus po zakończeniu sezonu zabrał się za konstruowanie składu, który powalczy nie tylko w Serie A, ale również w Lidze Mistrzów. Thiago Motta, który trafił do Turynu z Bologni będzie miał do dyspozycji kilku nowych zawodników. Aczkolwiek bardzo możliwe, że w składzie Starej Damy zabraknie jednego z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy Zebr. Pod znakiem zapytania stoi przyszłość w klubie Matiasa Soule, który znalazł się pod lupą klubu z Premier League.

Ciekawe wieści odnośnie Argentyńczyka przekazała La Gazzetta dello Sport. Największa włoska gazeta przekazała, że Soule doszedł do porozumienia z Leicester ws. warunków indywidualnego kontraktu. Skrzydłowy w Anglii miałby zarabiać ok. 2,5 – 3 miliony euro rocznie. W przeprowadzeniu transakcji problemem na ten moment jest brak konsensusu pomiędzy Juventusem i Leicester.

Lisy według włoskiej prasy zaoferowali 25 mln euro plus dodatki. Natomiast klub z Allianz Stadium oczekuje oferty, która będzie wyższa niż 30 mln euro. Póki co nie wiadomo jak rozstrzygnie się sprawa Matiasa Soule, bowiem w grze o transfer 21-latka jest również AS Roma. Rzymianie mogą przygotować ofertę, która spełni żądania Starej Damy i zachęci ich do sprzedaży młodej gwiazdy.

Soule w poprzednim sezonie był wypożyczony do Frosinone, gdzie był jednym z najlepszych zawodników. Łącznie uzbierał aż 39 spotkań, w których strzelił 11 goli i zanotował 3 asysty. Wartość rynkowa piłkarza jest szacowana na 25 mln euro.