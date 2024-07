UEFA blokuje transfer Todibo do Manchesteru United. Juventus rusza do akcji

Juventus rozpoczął rozmowy na temat pozyskania Jeana Claira Todibo po tym, jak UEFA zablokowała transfer francuskiego obrońcy do Manchesteru United. Włoskie media donoszą, że Bianconeri są zainteresowani graczem OGC Nice i podjęli wstępne rozmowy z francuskim klubem.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Juventus celuje w transfer Todibo

UEFA zablokowała przejście Todibo do Manchesteru United z powodu przepisów dotyczących korelacji właścicielskich obu klubów. Właściciele OGC Nice, firma Ineos, mają również mniejszościowy udział w zespole Czerwonych Diabłów. Choć oba kluby mogłyby rywalizować w przyszłym sezonie w Lidze Europy, Todibo nie mógłby dołączyć do ekipy z Old Trafford z powodu tych przepisów.

Według “La Gazzetta dello Sport”, OGC Nice oczekuje za Todibo kwoty około 40 milionów euro, czyli takiej samej, na którą zgodził się Manchester United. Z kolei Corriere dello Sport donosi, że Juventus może wynegocjować umowę na około 35 milionów euro. Relacje między dyrektorami Starej Damy i Nice są dobre, co ułatwiło niedawne porozumienie w sprawie transferu Khephrena Thurama. Francuski pomocnik ma przejść badania medyczne w Juventusie w przyszłym tygodniu.

Na radarze Juventusu znajduje się również Jakub Kiwior z Arsenalu, jednak według La Gazzetta i Corriere dello Sport, jest on planem B Starej Damy. Polski obrońca, który grał już pod wodzą Thiago Motty w Spezii, jest brany pod uwagę, ale priorytetem pozostaje Todibo.

Jeśli transfer Todibo do Juventusu dojdzie do skutku, francuski obrońca może stać się kluczowym wzmocnieniem defensywy Bianconerich podczas letniego okienka transferowego. Jego umiejętności i doświadczenie mogą znacząco podnieść jakość gry obronnej zespołu. Włoski klub kontynuuje rozmowy z Niceą, mając nadzieję na szybkie sfinalizowanie umowy.

Zobacz również: Ronaldo był ciężarem dla reprezentacji Portugalii na Euro 2024. To koniec