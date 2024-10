Juventus poszukuje nowego napastnika. Ambitne cele Starej Damy

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus ma konkretne wymagania wobec nowego zawodnika

Thiago Motta jasno stawia sprawę – nie chce „zastępców” dla kluczowych graczy, ale zawodników gotowych do gry od pierwszej minuty. Z tego powodu, Juventus rozważa transfer napastnika, który nie tylko byłby wsparciem dla Dusna Vlahoviciowi, ale też realnym wzmocnieniem składu. Ważnym aspektem jest też fakt, by obaj mogli współpracować ze sobą na boisku, co dodałoby trenerowi sporo opcji.

Dyrektor sportowy Cristiano Giuntoli zamierza realizować transfery zgodnie z planem ustalonym latem. Juventus chce dokonać przemyślanych ruchów, które będą długoterminowo korzystne. Preferowane są opcje wypożyczenia na sześć miesięcy z możliwością kontynuowania współpracy w kolejnych sezonach. Wypożyczenie piłkarza tylko na drugą część sezonu i latem szukanie od nowa w ogóle nie jest brane pod uwagę.

Na celowniku Juventusu pozostaje kilka nazwisk. Najbardziej oczekiwany transfer to Jonathan David z Lille, jednak przeszkodą są regulacje dotyczące zawodników spoza Unii Europejskiej, a także ogromne zainteresowanie tym graczem na rynku europejskim. Opcją jest także Jorge Omorodion z Porto, choć zawodnik wydaje się niechętny do opuszczenia swojego klubu w połowie sezonu. Wśród potencjalnych kandydatów znajduje się też Arnaud Kalimuendo z Rennes, który wcześniej pracował z Mottą w PSG, oraz Włosi, tacy jak Lorenzo Lucca czy Giacomo Raspadori.

