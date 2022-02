Pressfocus Na zdjęciu: Douglas Costa

Douglas Costa będzie kontynuował swoją karierę w Stanach Zjednoczonych. Brazylijczyk został wypożyczony z Juventusu do LA Galaxy.

Douglas Costa przeniósł się do MLS

Brazylijczyk zagra w LA Galaxy

Amerykański klub potwierdził wypożyczenie zawodnika

Costa znów opuszcza Europę

Douglas Costa należał kiedyś do grona jednych z najlepszych skrzydłowych. Brazylijczyk bronił barw Bayernu Monachium oraz Juventusu. 31-latek wygrał też mnóstwo trofeów. Jego kariera od pewnego czasu nie układa się już jednak pomyślnie.

Latem minionego roku Juventus wypożyczył Costę do Gremio, które liczyło to, że Brazylijczyk pomoże drużynie. Nowy zespół 31-latka spadł jednak z ligi, a dodatkowo Costa został odesłany z powrotem do Turynu.

W Juventusie Costa inkasuje rocznie około 11 milionów euro. Nie dziwi zatem fakt, ze klub chciał się go pozbyć. To zadanie udało się zrealizować. Nowym pracodawcą Brazylijczyka zostało LA Galaxy.

– Douglas to wyjątkowy talent, który grał w niektórych z największych klubów na świecie. Jest dużym dodatkiem do naszego zespołu i wierzymy, że będzie odrywał dużą rolę w MLS – rzekł dyrektor techniczny LA Galaxy Jovan Kirovski. Costa przenosi się do Stanów Zjednoczonych na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Po tym okresie Brazylijczyk definitywnie będzie już graczem LA Galaxy, które ma reprezentować do końca 2023 roku. –

– Douglas to światowej klasy zawodnik i sprawdzony mistrz na najwyższym poziomie. Jego zdolność do tworzenia i wykańczania doda kolejny poziom do naszego ataku. Cieszymy się, że możemy go zintegrować z zespołem, gdy zbliżamy się do początku sezonu – powiedział główny trener LA Galaxy Greg Vanney

