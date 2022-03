Lukas Podolski odejdzie z Ekstraklasy?

PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski zaledwie po jednym sezonie spędzonym w Górniku Zabrze może opuścić śląski klub i wyjechać za granicę. Napastnikowi latem wygasa kontrakt i nie wiadomo, jaką podejmie decyzję na temat swojej przyszłości. Wiadomo z kolei, że ma oferty z Azji i MLS.

Lukas Podolski już po roku może odejść z Górnika Zabrze

Napastnik ma oferty z różnych stron świata

Były reprezentant Niemiec prowadzi rozmowy z klubem w sprawie przedłużenia kontraktu

Słowa dotrzymał, ale już po roku może opuścić Górnik

Podolski trafił do Górnika Zabrze w lipcu i został okrzyknięty największym transferem w historii Ekstraklasy. To pierwszy mistrz świata, który zagrał w naszej lidze. Obecnie jest motorem napędowym zabrzan, jedną z kluczowych postaci zespołu. Po trudnym początku teraz na swoim koncie ma pięć goli i trzy asysty.

Były reprezentant Niemiec od wielu lat obiecywał, że zagra w Górniku i słowa dotrzymał. Podolski podpisał jednak roczny kontrakt, który wygasa wraz z zakończeniem trwającej kampanii. Napastnik wiązał ogromne plany ze śląskim klubem. Nie tylko te sportowe, ale również marketingowe czy dotyczące rozbudowy akademii piłkarskiej.

W ostatnim czasie można usłyszeć głosy, że współpraca na linii klub-zawodnik nie układa się po myśli tej drugiej strony. Górnikowi często zarzuca się, że nie wykorzystuje potencjału marketingowego oraz medialnego Lukasa Podolskiego. Nie daje mu też odpowiednich narzędzi do działania.

To wszystko sprawia, że być może napastnik zaledwie po jednym sezonie zdecyduje się opuścić zabrzański klub. Jak informuje Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty Podolski ma oferty z Azji. Zainteresowanie wyraża klub z MLS, ligi w której jeszcze gracz Górnika nie miał okazji występować. Na orbicie pojawiła się również drużyna z Bliskiego Wschodu.

Podolski po niedzielnym meczu z Termaliką przyznał na antenie Canal Plus, że rozmawia z Górnikiem w sprawie przedłużenia kontraktu, ale w tym momencie nic nie jest przesądzone. Decyzja będzie należeć do zawodnika, jednak decydujące znaczenie może mieć obecna współpraca z klubem, wywiązywanie się z dotychczasowych obietnic i planów na przyszłość. Jeśli te kwestie nie będą zadowalać byłego mistrza świata to prawdopodobnie opuści Śląsk i wyjedzie za granicę.

