Douglas Luiz oraz Joshua Zirkzee mogą zamienić się klubami

Manchester United i Juventus łączy to, że trwającego sezonu nie mogą zaliczyć jak na razie do udanych. W obu ekipach jednocześnie analizowane są różne pomysły związane ze wzmocnieniami w trakcie letniej sesji transferowej. Interesujące wieści w tej sprawie przekazał serwis internetowy Tuttosport.

Źródło podaje, że klub z Old Trafford wykazuje poważne zainteresowanie Douglasem Luizem. Były gracz Aston Villi od dłuższego czasu ma być pod obserwacją działaczy Manchesteru United. Przedstawiciel ligi włoskiej ma natomiast na swojej liście życzeń Joshuę Zirkzee. Piłkarza bardzo dobrze zna Thiago Motta, który miał okazję współpracować z nim jako trener Bologni. Niewykluczone zatem, że między oboma ekipami dojdzie do wymiany zawodników.

Manchester United – sezon 2024/2025

Godne uwagi jest natomiast to, że gracz Juventusu na dzisiaj jest wyceniany na mniej więcej 45 milionów euro. 18-krotny reprezentant Brazylii ma kontrakt ważny z klubem z Turynu do końca czerwca 2029 roku. Tymczasem rynkowa wartość piłkarza Czerwonych Diabłów kształtuje się na poziomie 42 milionów euro. Jego porozumienie z Man Utd obowiązuje także do końca sezonu 2028/2029.

Douglas Luiz w tym sezonie rozegrał jak na razie 14 meczów w Serie A. Nie zdobył w nich nawet jednego bramki. Z kolei Zirkzee ma na swoim koncie 24 występy w Premier League. Strzelił w nich trzy gole.