Riccardo Calafiori to jeden z zawodników, który budzi zainteresowanie na rynku transferowym. Nowe wieści na temat przyszłości 22-latka przekazał serwis Fichajes.net.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy

Juventus zainteresowany Riccardo Calafiorim

Ricardo Calafiori to bez wątpienia jedno z objawień ostatniego sezonu w Serie A. Młody środkowy obrońca nie tylko był kluczową postacią Bologni, która wywalczyła awans do Ligi Mistrzów. Zawodnik zaliczył też udane występy na trwających mistrzostwach Europy. Po tych meczach pojawiły się szybko głosy, że 22-latek to jeden z najbardziej obiecujących zawodników.

Udane występy Calafiorego nie pozostały niezauważone. Jednocześnie wzbudziły duże zainteresowanie wśród kilku europejskich gigantów. Faworytem do pozyskania zawodnika według wieści Fichajes.net jest Juventus. Klub z Turynu dzisiaj może liczyć na Bremera czy Danilo. W każdym razie działacze Starej Damy mają nadzieję, że uda im się pozyskać młodego defensora.

Nie jest tajemnicą, że Juve cały czas jest w trakcie poszukiwania nowych młodych i utalentowanych graczy. Dziennikarz Sacha Tavoliero podaje, że suma transakcji z udziałem zawodnika może wynieść mniej więcej 40-50 milionów euro. Suma ta ma odzwierciedlać nie tylko potencjał u piłkarza, ale też to, jak duży wpływ miał na grę obronny Bologni w trakcie kampanii 2023/2024.

Calafiori to pięciokrotny reprezentant Włoch. W ostatnim sezonie wystąpił w 30 meczach Serie A, notując w nich dwa trafienia i pięć asyst. Zawodnikiem jest wychowankiem Romy, który do Bologni dołączył latem minionego roku z FC Basel za cztery miliony euro.

