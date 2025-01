Juventus czeka na decyzję Man United. W grze transfer rywala Milika

Juventus zamierza wzmocnić formację ofensywną w zimowym oknie transferowym. Do Turynu może trafić Joshua Zirkzee. Stara Dama czeka na ostateczną decyzję Man United - twierdzi Alfredo Pedulla.

LaPresse / Alamy, Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta / Arkadiusz Milik

Zirkzee blisko powrotu do Serie A, Milik może zyskać rywala w składzie

Juventus od początku sezonu ma w składzie tylko jednego nominalnego napastnika. Ciężar zdobywania bramek spoczywa na barkach Dusana Vlahovicia, bowiem Arkadiusz Milik przed Euro 2024 doznał kontuzji, przez co nie miał okazji do gry w kampanii 2024/2025.

Niebawem ta sytuacja może ulec zmianie, co może okazać się utrudnieniem dla Milika. Stara Dama rozgląda się na rynku transferowym za zawodnikiem na pozycję numer dziewięć, aby odciążyć nieco Vlahovicia. Uwagę skautów turyńskiego zespołu przykuł Joshua Zirkzee.

Jak przekazał Alfredo Pedulla w ostatnich dniach Juventus spotkał się z agentami holenderskiego piłkarza. Obecnie 6. drużyna Serie A czeka na decyzję Manchesteru United. Czerwone Diabły muszą zdecydować, czy chcą rozstać się z piłkarzem, który dopiero co trafił do klubu. Warto odnotować, że Zirkzee dołączył na Old Trafford w ostatnim okienku w zamian za ponad 40 milionów euro.

#Juventus, contatti nei giorni scorsi con l’agente di #Zirkzee in attesa della decisione definitiva del #ManchesterUnited https://t.co/kuHTYmJZvF — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 3, 2025

Początki reprezentanta Holandii w Premier League nie należą jednak do udanych. 23-latek rozegrał łącznie 27 spotkań, w których zdobył tylko 4 gole i zanotował dwie asysty. Z Manchesterem United związał się kontraktem do czerwca 2029 roku.

Zirkzee prawdopodobnie nie miałby problemów z adaptacją w Juventusie. Jeszcze w poprzednim sezonie napastnik błyszczał w innym włoskim klubie. W latach 2022-2024 bronił barw Bologni, gdzie strzelił 14 goli w 58 spotkaniach. Na swoim koncie ma także krótki epizod w Parmie.