Juventus myśli o transferze piłkarza Chelsea. The Blues gotowi na kompromis

Ben Chilwell, lewy obrońca Chelsea i były reprezentant Anglii, może w styczniu trafić na wypożyczenie do Juventusu. Według doniesień "Tuttosport", 27-latek mógłby stać się rozwiązaniem problemów kadrowych Starej Damy.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Chilwell na celowniku Juventusu

Juventus mierzy się z poważnymi problemami w defensywie po kontuzjach Juana Cabala i Bremera, którzy z powodu urazów więzadeł krzyżowych nie zagrają do końca sezonu. Klub z Turynu, mimo ograniczonego budżetu po letnich wydatkach na takich zawodników jak Teun Koopmeiners czy Douglas Luiz, musi znaleźć rozwiązanie tymczasowe, dlatego rozważa wypożyczenia zamiast transferów definitywnych.

Ben Chilwell, który w tym sezonie jest praktycznie pomijany przez Enzo Marescę w Chelsea, wydaje się idealnym kandydatem. Anglik rozegrał jedynie 45 minut w Pucharze Ligi Angielskiej i ani razu nie znalazł się w składzie na mecz Premier League.

Według doniesień Chelsea mogłaby zgodzić się na wypożyczenie Chilwella bez opłaty transferowej, a nawet pokryć część jego wynagrodzenia. Koszt dla Juventusu zamknąłby się w granicach 5 milionów euro, uwzględniając pensję i bonusy. To stosunkowo niska cena za gracza z doświadczeniem na najwyższym poziomie, który mógłby wypełnić lukę na lewej obronie.

Chilwell, choć obecnie znajduje się na marginesie w Chelsea, w przeszłości udowadniał swoją wartość. Jego doświadczenie w Premier League, ofensywne nastawienie i umiejętności mogłyby przynieść Juventusowi sporo korzyści. Wypożyczenie do Turynu może być także szansą dla samego zawodnika, by odbudować swoją formę i wrócić do regularnej gry.

