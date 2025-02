Juventus chciał zimą pozyskać pomocnika Interu Mediolan

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Frattesi na radarze Juventusu

Juventus, jak podaje “Calciomercato”, wykazywał zainteresowanie 25-letnim pomocnikiem podczas zimowego okna transferowego. Stara Dama próbowała sondować możliwość pozyskania zawodnika, ale Inter nie zdecydował się na sprzedaż.

Davide Frattesi trafił do zespołu Simone Inzaghiego latem 2023 roku z Sassuolo na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Mimo dobrego startu nie jest pierwszym wyborem trenera, który w kluczowych meczach stawia na trio Barella – Calhanoglu – Mkhitaryan. To właśnie brak regularnych występów sprawił, że oprócz Juventusu, o zawodnika pytały także Napoli i Roma.

Co ciekawe, Juventus i Inter zmierzą się ze sobą w niedzielnym Derby d’Italia na Allianz Stadium. Frattesi prawdopodobnie rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych, ale może odegrać kluczową rolę w drugiej połowie.

Dla Juventusu nieudane negocjacje w styczniu nie oznaczają zamknięcia tematu. Jeśli Frattesi nadal będzie miał ograniczoną rolę w Interze, Stara Dama może wrócić do rozmów latem. Mimo to, Bianconeri nie są fawroytem do pozyskania tego zawodnika. Na ten moment pozostaje on jednak częścią projektu Nerazzurrich, a kibice zobaczą go w barwach Interu podczas prestiżowego starcia w Turynie.