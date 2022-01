PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Juventus już wcześniej wykluczył możliwość odejścia Alvaro Moraty, a teraz w związku z poważną kontuzją Federico Chiesy jest zmuszony do znalezienia zastępstwa. Na celowniku Starej Damy ma znajdować się napastnik Barcelony Memphis Depay.

Federico Chiesa zerwała więzadła krzyżowe i nie zagra już w tym sezonie

Juventus chce podczas styczniowego okna transferowego sprowadzić piłkarza, który mógłby zastąpić reprezentanta Włoch

Stara Dama liczy na wypożyczenie z Barcelony Memphisa Depay’a

Depay kandydatem do zastąpienia Chiesy

Federico Chiesa w ostatni weekend doznał poważnej kontuzji kolana, która wyklucza go z gry na kilka miesięcy. To fatalna wiadomość dla trenera Massimiliano Allegriego, który pod nieobecność jednego ze swoich najlepszych zawodników będzie miał mocno ograniczone pole manewru. Dlatego też władze Starej Damy rozglądają się za piłkarzem, który mógłby wypełnić powstałą lukę i dołączyć do zespołu podczas styczniowego okna transferowego.

Jak informuje Mundo Deportivo, na celowniku Juventusu znalazł się Memphis Depay, który uważany jest za idealnego kandydata ze względu na swoją wszechstronność. Reprezentant Holandii może bowiem grać na obu skrzydłach oraz na środku ataku. Stara Dama była zainteresowana nim już kilka miesięcy temu, ale piłkarz zdecydował się wówczas na przejście z Olympique Lyon do Barcelony. Teraz włoski klub chce wrócić do tematu i planuje w najbliższych dniach zgłosić się do katalońskiego klubu w celu omówienia ewentualnego wypożyczenia.

Niewykluczone, że Barcelona będzie chciała wykorzystać Holendra jako kartę przetargową do sprowadzenia Alvaro Moraty, którego w swoim zespole chciałby mieć Xavi Hernandez. Juventusu do oddania hiszpańskiego nie będzie jednak łatwo przekonać. Trener włoskiego klubu Massimiliano Allegri wykluczył niedawno możliwość odejścia Moraty z klubu podczas styczniowego okna transferowego.

Depay w obecnym sezonie wystąpił w 16 ligowych spotkaniach, zdobywając w nich osiem bramek.

