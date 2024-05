Juventus chce sprowadzić gwiazdę Bologni. Liczy na wymianę

Riccardo Calafiori ma być jednym z letnich wzmocnień Juventusu. Stara Dama pracuje, by jak najszybciej zapewnić sobie transfer utalentowanego piłkarza Bologni, którego do Turynu chce pociągnąć za sobą Thiago Motta.

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Riccardo Calafiori

Calafiori coraz bliżej transferu do Juventusu

Riccardo Calafiori był jednym z objawień minionego sezonu Serie A, udowadniając, że mimo młodego wieku był kluczową postacią w zespole Bologni. Jego świetne występy pomogły drużynie z Emilia-Romania zakwalifikować się do Ligi Mistrzów, co zwiększyło jego wartość. 22-latek jest rozchwytywany na rynku transferowym, ale wydaje się, że najbliżej mu jest do Juventusu. Ma to związek również ze spodziewanym przejściem do Starej Damy obecnego trenera Rossoblu Thiago Motty.

Według poniedziałkowego wydania “Tuttosport”, Bologna oczekuje około 25-30 milionów euro za transfer Calafioriego, co skłoniło Juventus do szukania sposobów na obniżenie kosztów transakcji. Klub z Turynu ma nadzieję na szybkie znalezienie porozumienia, aby wyprzedzić konkurencję z całej Europy. Stara Dama rozważa włączenie dwóch zawodników do wymiany, a kandydatami są Hans Nicolussi Caviglia i Tommaso Barbieri. Inną opcją jest Fabio Miretti, ale takiego rozwiązania woleliby uniknąć Bianconeri.

Wcześniej pojawiły się doniesienia o możliwym transferze Arkadiusza Milika do Bologni. Włoskie media nie chcą jednak łączyć obu transakcji i przekonują, że nawet, jeśli dojdą do skutku, to nie będą ze sobą powiązane. Ewentualne przejście Polaka do drużyny Rossoblu ma być jedynie formą rekompensaty za “podebranie” trenera i gwiazdy defensywy. Oba kluby nadal chcą utrzymywać dobre relacje.

