Adrien Rabiot ledwie kilka miesięcy temu przedłużył umowę z Juventusem, a klub już chce sporządzić kolejny dokument. Wszystko przez to, że Francuzem interesują się duże marki z Premier League.

Wydawało się, że Adrien Rabiot minionego lata opuści Juventus

Francuz ostatecznie podpisał krótki, roczny kontrakt ze Starą Damą

Włosi chcą szybko przedłużyć umowę z pomocnikiem. Interesują się nim Manchester United czy Newcastle United

Rabiot budzi zainteresowanie w Anglii, Juventus reaguje

Saga z możliwym transferem Adriena Rabiota ciągnęła się przez długie tygodnie. Wydawało się, że po świetnym ostatnim sezonie w Juventusie, Francuz zdecyduje się na odejście do Premier League. Ostatecznie, piłkarz się jednak przeliczył. Najkorzystniejszą propozycję umowy otrzymał… od Starej Damy. I zdecydował się podpisać przedłużenie kontraktu – zaledwie o rok.

28-latek wciąż prezentuje niezłą dyspozycję. Dlatego też ponownie wzbudził zainteresowanie w Premier League – zwłaszcza, że latem mógłby zmienić pracodawcę jako wolny agent. Sytuację Rabiota śledzą, między innymi, Manchester United i Newcastle United. Jak jednak doniósł Fabrizio Romano, Stara Dama już pracuje nad nową umową dla podopiecznego. Juventus chce zatrzymać go u siebie na jak najdłużej i nie pozwolić mu na skuszenie się na przenosiny do Anglii. Do rozmów kontraktowych ma dojść w najbliższych miesiącach.

Rabiot rozegrał w tym sezonie pięć meczów w Serie A. Zanotował w nich gola i asystę.

