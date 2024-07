Juventus chce Polaka z 1. ligi! Zaawansowane rozmowy

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: GKS Tychy - Miedź Legnica

Juventus ruszy po napastnika z zaplecza Ekstraklasy

Juventus bacznie obserwuje polski rynek. Stara Dama aktualnie uważnie przygląda się napastnikowi, który występuje na zapleczu Ekstraklasy. Bianconeri chcą pozyskać 20-latka z Miedzi Legnica. Kamil Warzocha zdradził, że Wiktor Bogacz ma szansę na przeprowadzkę do Włoch i grę w drużynie giganta Serie A.

Turyńczycy rozmawiali już z samym piłkarzem i przedstawili mu plan na jego rozwój. Bogacz najpierw miałby trafić do ekipy Next Gen, czyli drugiej drużyny Juve. Oczywiście po pewnym czasie snajper miałby zostać włączony do pierwszego zespołu. Jednak na razie Miedź niechętnie patrzy na sprzedaż swojej gwiazdki. Legniczanie odrzucili już ofertę Lechii, opiewającą na 700 tysięcy euro.

Jeżeli Juventus faktycznie myśli o sprowadzeniu Bogacza, będzie musiał wyłożyć kwotę przekraczającą milion euro. A i to może nie przekonać Miedzi, która marzy o awansie do Ekstraklasy i nie zamierza rezygnować z usług bramkostrzelnego napastnika, który w dwóch meczach tego sezonu ma już na koncie dwa trafienia.

Zobacz także: Młody skrzydłowy Liverpoolu pod lupą zespołów Premier League