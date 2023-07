IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Franck Kessie

Juventus i Barceloną chcą osiągnąć porozumienie ws. transferu Kessiego

Obecnie oba kluby mają inne plany na ten transfer

Stara Dama musi przekonać Iworyjczyka do transferu

Juventus pracuje nad pozyskanie następcy Pogby

W mediach od pewnego czasu pojawiają się spekulację, że Franck Kessie może zastąpić Paula Pogbę w Juventusie. Bianconeri chcą się przygotować na wypadek ewentualnego odejścia Francuza z uwagi na zainteresowanie nim drużyn z Arabii Saudyjskiej.

Jak donosi Gianluca Di Marzio Juventus jest zainteresowany wypożyczeniem Iworyjczyka z obowiązkiem wykupu, jednak Barcelonie ze względu na problemy finansowe zależy na transferze definitywnym. Mimo to włoski dziennikarz twierdzi, że oba kluby mają usiąść do wspólnych rozmów, aby wypracować kompromis zadowalający obie strony.

Bianconeri wówczas staną przed jeszcze jednym trudnym zadaniem przekonaniem Francka Kessiego do tego ruchu. Mówi się, że Iworyjczyk najchętniej pozostałby w Barcelonie na kolejny sezon, a jeśli już musiałby odejść to obecnie preferuje transfer do Premier League.

