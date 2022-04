Pressfocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Kontrakt Angela Di Marii z PSG wygasa 30 czerwca 2022. Działacze nowo koronowanych mistrzów Francji nie mają jednak w planach jego przedłużenia, co chce wykorzystać Juventus FC.

Angel Di Maria rozegrał w tym sezonie w lidze francuskiej tylko 22 spotkania

Strzelił w nich zaledwie trzy bramki i zanotował jedynie sześć asyst

Mimo niezbyt udanego sezonu, Massimiliano Allegri widzi Argentyńczyka w Juventusie

Juve zainteresowanie Di Marią mimo jego wieku

Remisując w 34. kolejce Ligue z RC Lens, PSG zapewniło sobie dziesiąte w historii mistrzostwo Francji. Dla Angela Di Marii to z kolei czwarty tytuł, od kiedy występuje w Parku Książąt. Teraz jednak jego udział w tym sukcesie był nieporównywalnie mniejszy, aniżeli w 2018, 2019 i 2020 roku. W sezonie 2021/2022, 121-krotny reprezentant Argentyny rozegrał tylko 22 spotkania w lidze francuskiej, w których zdobył trzy bramki i zaliczył sześć asyst.

Kontrakt El Fideo z Les Parisiens wygasa 30 czerwca 2022. Wiadomo już, że włodarze PSG nie zamierzają przedłużać umowy z Di Marią, co bardzo rozczarowuje i frustruje samego zawodnika, który wraz z rodziną bardzo dobrze czuje się w stolicy Francji i gdybym mógł, nie zamierzałby opuszczać Paryża. 34-letni skrzydłowy nie zamierza także, póki co, wracać do Argentyny.

Sytuację chce więc wykorzystać Juventus FC, który po raz kolejny zgłosił chęć zatrudnienia prawego atakującego PSG. Jak dowiedział się goal.com, na Allianz-Stadium odbyła się burza mózgów w sprawie tego transferu. Działacze podkreślali wiek i kruche zdrowie Argentyńczyka. Szkoleniowiec Starej Damy, Massimiliano Allegri mimo to, jest wielkim zwolennikiem Di Marii, który idealnie miałby się odnaleźć w jego filozofii gry. Poza tym 54-latek nie jest usatysfakcjonowany z postawy skrzydłowych Bianconerich, którzy w tym sezonie nie notują zbyt wielu goli ani asyst.

Zdaniem goal.com, Juventus ma na dniach przedstawić konkretną ofertę za Di Marię, który od 2017 r. rozegrał granatowo-biało-czerwonych barwach 291 meczów, w których strzelił 91 goli i zaliczył 117 asyst.

