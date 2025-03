Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Chelsea chce Julesa Kounde

Barcelona w letnim okienku transferowym przejść może sporą metamorfozę. Nie jest bowiem tajemnicą, że przynajmniej kilku graczy Dumy Katalonii łączonych jest z odejściem z tego klubu wraz z końcem sezonu. Z drugiej zaś strony, kolejna grupa piłkarzy jest przymierzana do transferu do Hiszpanii. Przede wszystkim mówi się o graczach do ofensywny, ale może okazać się, że i linia obrony będzie wymagać wzmocnień.

Wszystko bowiem przez fakt, że według informacji przekazanych przez serwis “Fichajes”, Chelsea jest mocno zdeterminowana do tego, aby latem pozyskać z Barcelony Julesa Kounde. Francuz jest na celowniku The Blues od jakiegoś czasu i zespół z Premier League po sezonie może za niego zapłacić nawet 55 milionów funtów, co z pewnością jest kuszącą dla Blaugrany sytuacją, ale pewnie można oczekiwać za piłkarza tej klasy jeszcze trochę więcej. Szczególnie, że sam Kounde chce pozostać w Barcelonie.

Jules Kounde w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 45 meczy, w których zdobył trzy gole oraz zanotował osiem asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia reprezentanta Francji na 60 milionów euro. Umowa 26-letniego prawego obrońcy w stolicy Katalonii wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

