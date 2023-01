fot. PressFocus Na zdjęciu: Josip Juranović

Josip Juranović poczynił kolejny poważny krok w swojej piłkarskiej karierze. Były obrońca Legii Warszawa zasilił szeregi Unionu Berlin, stając się najdroższym transferem w historii trzeciej siły obecnego sezonu Bundesligi.

Josip Juranović dołączył do Unionu Berlin

Celtic na sprzedaży Chorwata zarobi osiem milionów euro podstawy plus trzy miliony euro w ramach bonusów

Były obrońca Legii Warszawa podpisał kontrakt do połowy 2027 roku

Nagroda za świetny mundial

Josip Juranović ma za sobą fantastyczne mistrzostwa świata w Katarze, w trakcie których opuścił jedynie mecz o trzecie miejsce. Wspólnie z reprezentacją Chorwacji wrócił z turnieju z brązowymi medalami, a on sam został okrzyknięty jednym z największych pozytywnych zaskoczeń. Wówczas pojawiło się w mediach sporo informacji o jego potencjalnym transferze. Jego nazwisko przewijało się w kontekście takich klubów, jak FC Barcelona czy Chelsea, lecz ostatecznie dołączył on do ekipy z niższej półki.

W niedzielę sfinalizowane zostały przenosiny Juranovicia do Unionu Berlin. Jest to największa transakcja w historii klubu Bundesligi, który zapłaci Celticowi łącznie jedenaście milionów euro (osiem milionów euro podstawy plus trzy miliony euro w ramach bonusów). Chorwat podpisał umowę do 30 czerwca 2027 roku.

– Przeprowadzka do Unionu spełnia moje marzenie o grze w jednej z najlepszych lig piłkarskich na świecie. Bundesliga jest intensywna i solidna, co wpłynie korzystnie na moją grę. Nie mogę się doczekać, kiedy będę mógł zagrać przed kibicami. W Berlinie chcę się jeszcze bardziej poprawić i zrobić kolejny krok w mojej karierze – mówi były obrońca Legii Warszawa.

Scheint also zu stimmen 😏 pic.twitter.com/b2wPLAbOik — 1. FC Union Berlin (@fcunion) January 22, 2023

Zobacz również: