FC Barcelona jest zainteresowana pozyskaniem Joshuy Kimmicha latem przyszłego roku. - On nie może się doczekać przyjazdu do Katalonii - ujawnił ojciec Bojana Krkicia w rozmowie ze stacją radiową Cadena SER.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Joshua Kimmich trafi na Camp Nou? “On chce grać w Barcelonie”

Kontrakt Joshuy Kimmicha z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2025 roku. W tym momencie niewiele wskazuje na to, że środkowy pomocnik przedłuży umowę z Bawarczykami. Zatem niewykluczone, że 29-latek w najbliższym letnim okienku transferowym dołączy do nowego zespołu na zasadzie wolnego transferu. Tym bardziej, że doświadczony piłkarz jest rozchwytywany przez gigantów.

Sytuację kapitana reprezentacji Niemiec bacznie monitoruje między innymi FC Barcelona, która jest zainteresowana sprowadzeniem gwiazdora Bayernu Monachium. Temat potencjalnej przeprowadzki Joshuy Kimmicha na Camp Nou jeszcze bardziej podgrzał ojciec byłego zawodnika, a obecnie pracownika Barcy – Bojana Krkicia. 62-latek w przeszłości był częścią działu skautingu katalońskiego klubu.

– Joshua Kimmich nie może się doczekać przyjazdu do Katalonii. Wielcy niemieccy i francuscy piłkarze marzą o grze w Barcelonie. Real Madryt również przyciąga najlepszych zawodników świata. Piłkarze chcą występować dla Blaugrany ze względu na jej historię – powiedział Bojan Krkić Senior w rozmowie z rozgłośnią radiową “Cadena SER”.

FC Barcelona ma jasne plany co do przyszłego lata. Barca zważając na problemy finansowe, chce pozyskiwać wolnych zawodników. W ten schemat wpisuje się nie tylko Joshua Kimmich, ale także Jonathan Tah. 28-letni środkowy obrońca kilka dni temu zapowiedział, że po zakończeniu sezonu 2024/2025 rozstanie się z Bayerem Leverkusen.