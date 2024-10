Jonathan David nie przedłuży wygasającego kontraktu z Lille, co oznacza, że następnego lata zmieni klub na zasadzie wolnego transferu - donosi Matteo Moretto na łamach hiszpańskiego serwisu Relevo.com.

ANP / Alamy Na zdjęciu: Jonathan David

Jonathan David odejdzie z Lille. Okazja na rynku

Jonathan David podjął już decyzję w sprawie swojej przyszłości – podaje Matteo Moretto na łamach hiszpańskiego portalu “Relevo.com”. Wspomniany dziennikarz ujawnił, że środkowy napastnik nie przedłuży wygasającej umowy z Lille, a to oznacza, że podczas najbliższego letniego okienka będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Jego obecny kontrakt obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2025 roku.

Następnego lata będziemy więc świadkami wyścigu europejskich gigantów o podpis 24-letniego zawodnika. 56-krotny reprezentant Kanady jest łączony z takimi klubami jak Juventus, FC Barcelona czy Arsenal. Sprowadzenie bez kwoty odstępnego tej klasy piłkarza jest nie lada okazją na rynku, którą chcą wykorzystać potentaci. Napastnik już zimą będzie mógł rozpocząć negocjacje z nową drużyną, żeby ustalić warunki letniego transferu.

Jonathan David z powodzeniem występuje w barwach Lille od sierpnia 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Stade Pierre-Mauroy za 27 milionów euro z belgijskiego zespołu, KAA Gent. Mierzący 180 centymetrów snajper w koszulce drużyny Mastifów rozegrał łącznie 196 meczów, zdobył 92 bramki i zaliczył 20 asyst. Zatem statystyki zawodnika robią wrażenie. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Kanadyjczyka na około 50 milionów euro.

Co ciekawe, Jonathan David urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale zdecydował się na grę w reprezentacji Kanady. Jego bilans w kadrze narodowej to 29 goli w 56 spotkaniach.