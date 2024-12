Jonathan David jest łakomym kąskiem na rynku. Chelsea oraz Liverpool są wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem 24-letniego napastnika - donosi The Athletic.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot i Enzo Maresca

Jonathan David celem Chelsea i Liverpoolu

Jonathan David jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. 24-letni napastnik był już łączony z niemal wszystkimi europejskimi gigantami. Jak donosi magazyn “The Athletic”, Chelsea oraz Liverpool są wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem kanadyjskiego snajpera. Włodarze Niebieskich oraz Czerwonych traktują potencjalne sprowadzenie Jonathana Davida jako okazję rynkową.

Następnego lata 59-krotny reprezentant Kanady najprawdopodobniej będzie bowiem dostępny na zasadzie wolnego transferu. Ma to związek z wygasającym kontraktem piłkarza. Co prawda Lille dąży do przedłużenia umowy ze swoją gwiazdą, ale sam zawodnik chce wreszcie podjąć się nowego wyzwania. Chelsea i Liverpool muszą jednak liczyć się z ogromną konkurencją, ponieważ sytuację perspektywicznego 24-latka monitorują również m.in. FC Barcelona czy Juventus.

Jonathan David z powodzeniem występuje w barwach Lille od sierpnia 2020 roku, kiedy przeprowadził się na Stade Pierre-Mauroy za 27 milionów euro z Gentu. Ten transfer okazał się “strzałem w dziesiątkę” w wykonaniu Francuzów. Mierzący 180 centymetrów atakujący w koszulce drużyny Mastifów rozegrał łącznie 205 meczów, zdobył 99 bramek i zaliczył 20 asyst. Serwis “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową skutecznego napastnika na kwotę w granicach 50 milionów euro.