Enzo Fernandez nie ma zamiaru opuszczać Chelsea, pomimo plotek łączących go z transferem do Atletico Madryt - przekazał hiszpański dziennik AS.

Źródło: AS

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Enzo Fernandez chce zostać w Chelsea. Atletico obejdzie się smakiem

W ostatnich tygodniach Enzo Fernandez był bohaterem wielu plotek transferowych. Wówczas środkowy pomocnik stracił miejsce w składzie Chelsea i dlatego spekulowano o potencjalnym odejściu 23-latka z drużyny The Blues. Jednak 34-krotny reprezentant Argentyny ostatecznie przekonał do siebie Enzo Mareskę, ponownie stając się podstawowym piłkarzem zespołu Niebieskich. Wydaje się, że to ma kluczowe znaczenie w kontekście przyszłości gwiazdora.

Jak donosi we wtorkowe popołudnie hiszpański dziennik “AS”, Enzo Fernandez, pomimo początkowych wątpliwości, nie ma zamiaru opuszczać Chelsea. Argentyńczyk był poważnie łączony z przeprowadzką do Atletico Madryt, ale w tym temacie nic się nie dzieje, ponieważ mistrz świata z 2022 roku w pełni skupia się na występach dla londyńskiej ekipy, gdzie odzyskał status czołowego zawodnika. Statystyki 23-latka w obecnym sezonie to 17 meczów, 2 bramki oraz 6 asyst.

Enzo Fernandez z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Blues od stycznia 2023 roku, gdy trafił na Stamford Bridge za astronomiczne 120 milionów euro z Benfiki Lizbona. Wcześniej perspektywiczny pomocnik przywdziewał koszulkę River Plate, w którego akademii stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Kontrakt mierzącego 178 centymetrów playmakera z Chelsea obowiązuje do 30 czerwca 2032 roku. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 75 milionów euro.