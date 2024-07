Joao Felix zaliczy hitowy transfer? Chce go angielski gigant!

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Arsenal nową opcją dla Felixa?

Joao Felix zeszłego lata spełnił marzenie o grze dla Barcelony. Bezwzględnie naciskał na przeprowadzkę do tego klubu i dopiął swego, lecz swoim zachowaniem zraził Diego Simeone i kolegów z szatni Atletico Madryt. Do Blaugrany trafił w ramach rocznego wypożyczenia z nadziejami na późniejszy wykup.

Portugalczyk zaliczył jednak bardzo przeciętny sezon i został kompletnie przyćmiony przez młodziutkiego Lamine Yamala, który liderował formacji ofensywnej. Felix uzbierał w barwach Barcelony dziesięć bramek i sześć asyst, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań. Okres jego wypożyczenia dobiegł końca, więc po urlopie czeka go powrót do Madrytu. Media są zgodne, że gra dla Atletico w przyszłym sezonie jest wykluczona, bowiem klub ze stolicy Hiszpanii zupełnie nie uwzględnia go w swoich planach.

Opcją wciąż jest powrót do Barcelony, lecz szanse na takie rozwiązanie są coraz mniejsze. Duma Katalonii musi wzmocnić ofensywę jakościowym zawodnikiem i choć chce zatrzymać Felixa, jej priorytetem jest sprowadzenie Nico Williamsa. To sprawia, że na transfer definitywny Portugalczyka zwyczajnie może zabraknąć funduszy. Atletico Madryt nie chce przystać na kolejne wypożyczenie.

“Mundo Deportivo” informuje, że Felix może tego lata ponownie zakotwiczyć w Premier League. Jego usługami interesuje się bowiem Arsenal, traktując ten transfer jako okazję. Mikel Arteta zrobi latem wszystko, aby w jego drużynie pojawiły się nowe twarze. Na korzyść Felixa działa fakt, że jest zawodnikiem wszechstronnym i może zagrać na niemal każdej pozycji w ofensywie. Swego czasu zaliczył już jeden epizod na Wyspach Brytyjskich, ale w Chelsea kompletnie sobie nie poradził.