PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Atletico dostało ofertę od Chelsea. Wielka kasa za Joao Felixa

Joao Felix znalazł się na liście transferowej Atletico Madryt. Portugalczyk w ostatnich latach tułał się po wypożyczeniach, grając dla Chelsea i Barcelony. W tych drużynach zawodnik również nie przekonywał, co ostatecznie zdecydowało o stanowczej decyzji Diego Simeone. Szkoleniowiec Rojiblancos przekreślił piłkarza i liczy na to, że klub zdoła go sprzedać.

Przez bardzo długi czas brakowało chętnych na transfer Joao Felixa. Mówiło się jedynie o ponownym wypożyczeniu do Barcelony oraz delikatnym zainteresowaniu ze strony Aston Villi. Żadna z tych opcji nie przełożyła się na konkrety, a więc w szeregach Atletico pojawiła się lekka presja.

Tymczasem do gry wkroczyła londyńska Chelsea, która ponownie szaleje na rynku transferowym. Jak poinformowało portugalskie O Jogo, The Blues złożyli ofertę za Joao Felixa. Według opublikowanego raportu Atletico Madryt ma otrzymać za transfer napastnika aż 65 milionów euro.

Kwota robi naprawdę duże wrażenie, patrząc na formę Portugalczyka w ostatnim czasie. Dobrze podsumowują to notowania Transfermarkt, które pokazują, że wartość Joao Felixa zmalała o 70 milionów euro w przeciągu zaledwie czterech lat. Dlatego trudno sobie wyobrazić, aby Atletico odrzuciło taką propozycję ze strony Chelsea.

