Joao Felix ponownie zmieni otoczenie? Sensacyjny kierunek

Joao Felix miał zostać jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale jego kariera niestety nie potoczyła się tak, jak przewidywano. Portugalski dziennik Record ujawnił, że 25-letni napastnik nadchodzącego lata może zaliczyć powrót do Benfiki Lizbona.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Joao Felix

Benfica Lizbona pracuje nad powrotem Joao Felixa

W ostatnim zimowym okienku transferowym Joao Felix został wypożyczony z Chelsea do Milanu. 25-letni napastnik zawodził w Londynie i podobnie wygląda to w Mediolanie. Włoski klub już zdecydował, że nie wykupi 45-krotnego reprezentanta Portugalii. Na Stamford Bridge atakujący raczej także nie ma czego szukać, co sprawia, że ponowna zmiana otoczenia przez zawodnika w trakcie najbliższego lata będzie prawdopodobna.

Interesujące wieści w sprawie przyszłości Joao Felixa ujawnił portugalski dziennik “Record”. Zdaniem wspomnianej gazety mierzący 181 centymetrów piłkarz może… zaliczyć powrót do Benfiki Lizbona. To właśnie z drużyny Orłów etatowy reprezentant Portugalii wypłynął na szerokie, piłkarskie wody. Ekipa z Estadio da Luz zagra na tegorocznych Klubowych Mistrzostwach Świata i ma nadzieję, że na tej imprezie pomoże jej właśnie Joao Felix.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Benfica Lizbona na turnieju rozgrywanym w Stanach Zjednoczonych zmierzy się w fazie grupowej z Boca Juniors, Auckland City oraz Bayernem Monachium. Joao Felix był zawodnikiem zespołu Orłów w latach 2015-2019. W tym czasie rozegrał dla tego klubu 43 spotkania, zdobył 20 bramek i zaliczył 11 asyst. Następnymi przystankami w karierze atakującego były takie drużyny jak Atletico Madryt, FC Barcelona, Chelsea oraz AC Milan.

W aktualnym sezonie 25-latek strzelił 8 goli i zanotował 3 ostatnie podania w 33 meczach.