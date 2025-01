Al-Nassr pobije swój rekord transferowy. Klub Ronaldo bierze kolejną gwiazdę

Abaca Press / News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Jhon Duran

Jhon Duran o krok od Al-Nassr. Aston Villa zarobi fortunę

Al-Nassr w zimowym okienku transferowym postawił sobie za priorytet sprowadzenie nowego napastnika. Z saudyjskim zespołem były łączone różne nazwiska, a w pewnym momencie wydawało się, że do Arabii trafi snajper Bayeru Leverkusen – Victor Boniface – jednak Nigeryjczyk ostatecznie nie przejdzie do ekipy z Bliskiego Wschodu. W międzyczasie klub z Rijadu prowadził bowiem negocjacje z Aston Villą w sprawie pozyskania Jhona Durana, który od początku okna był celem numer jeden drużyny z Półwyspu Arabskiego.

Stronom koniec końców udało się dojść do porozumienia, czego efektem będzie przeprowadzka etatowego reprezentanta Kolumbii do Al-Nassr – poinformował w mediach społecznościowych Fabrizio Romano. Kwota tej transakcji wyniesie 77 milionów euro kwoty podstawowej plus ewentualne bonusy, co łącznie może wynieść nawet 90 milionów euro. To oznacza, że klub z Al-Awwal Park dokona najdroższego zakupu w swojej historii – wcześniej najwięcej zapłacił za Otavio, który kosztował 60 milionów euro.

Tym samym Al-Nassr wygrał rywalizację z gigantami Premier League o sprowadzenie Jhona Durana, który w saudyjskim zespole stworzy duet w linii ataku z legendarnym Cristiano Ronaldo. Kolumbijskiego napastnika bez wątpienia przekonały kuszące zarobki, choć perspektywa gry z 39-letnim Portugalczykiem na pewno również miała znaczenie. Na półmetku sezonu Al-Nassr zajmuje 4. miejsce w tabeli Saudi Professional League.