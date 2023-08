fot. Imago/Rich Graessle/Icon Sportswire Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United zagra w poniedziałek z Wolverhampton

Erik ten Hag pozytywnie wspomina zakończony okres przygotowawczy

Czerwone Diabły wzmocniły najistotniejsze pozycje i mogą walczyć o najwyższe cele

Na co stać Czerwone Diabły?

Manchester United ma za sobą bardzo pracowity okres przygotowawczy, w trakcie którego rozegrał aż osiem meczów towarzyskich. Nie próżnowano także na rynku transferowym. Do drużyny dołączyli Mason Mount, Andre Onana oraz Rasmus Hojlund. Wydaje się, że przed końcem okienka pojawią się na Old Trafford jeszcze nowe twarze.

Erik ten Hag podsumował przygotowania do sezonu 2023/2024. W poniedziałek Manchester United zagra w 1. kolejce Premier League z Wolverhampton. Holender przeanalizował sytuację kadrową swojej drużyny.

– Nigdy nie da się porównać sezonów, ale moim zdaniem teraz jesteśmy zdecydowanie bardziej rozwinięci, niż w tym poprzednim. Nigdy nie da się porównać meczów z różnych sezonów. Tak samo, jeśli chodzi o przeciwników. Myślę, że zanotowaliśmy udany okres przygotowawczy. Jesteśmy w dobrej formie fizycznej i mamy naprawdę wysoki poziom.

– Nasze występy w sparingach były na odpowiednim poziomie. Jesteśmy bardzo pewni siebie. Chciałem też podkreślić, że wyniki w okresie przygotowawczym nie są istotne. Okres przedsezonowy to okres przedsezonowy. To towarzyski futbol. Choć nigdy nie traktujemy tak meczów, ale to starcia towarzyskie, jeśli zestawiamy to z ligą. Gdy walczy się o punkty, to obie drużyny prezentują inne podejście. Jesteśmy gotowi, chcemy rywalizować. Nie możemy doczekać się inauguracji rozgrywek.

– Mamy mocny skład i mogę wybrać mocny zespół. Myślę, że pokazaliśmy to w towarzyskich meczach z RC Lens i Athletic Bilbao. Mamy więcej niż tylko 11 piłkarzy do wyjściowej jedenastki – przekonuje menedżer.

