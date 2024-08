fot. Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Hansi Flick

Luis Diaz z Liverpoolu celem FC Barcelony

FC Barcelona tego lata lata zrealizowała jak na razie tylko dwa wzmocnienia za gotówkę. Wicemistrzów La Liga wzmocnili Dani Olmo oraz Pau Victor. Niemniej władze Blaugrany wciąż liczą na kolejne transfery. Ciekawe wieści przekazało Mundo Deportivo.

Wiadomo nie od dzisiaj, że priorytetem dla Barcy jest pozyskanie Nico Williamsa z Athletic Bilbao. Saga transferowa z udziałem reprezentanta Hiszpanii trwa. Aczkolwiek przedstawiciele Barcy chcą być przygotowani na to, że finalnie nie uda się pozyskać tego gracza. Źródło podaje zatem, że na radarze hiszpańskiej ekipy znalazł się Luis Diaz.

Ostatnio nie brakowało różnych doniesień na temat gracza Liverpoolu. Media przekazywały, że Manchester City ma zamiar sfinalizować transakcję z udziałem Luisa Diaza. Niemniej szybko zostało to zdementowane. Tymczasem teraz FC Barcelona może spróbować pozyskać zawodnika.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Ekstraklasą

Hiszpański klub jest gotowy, aby przeznaczyć na ewentualną transakcję z udziałem Luisa Diaza lub innego skrzydłowe mniej więcej 55-60 milionów euro. Barca musi jednak brać pod uwagę, że sternicy The Reds moga oczekiwać za swoja gwiazdę nieco więcej. Spekuluje się o sumie 62 milionów euro, co byłoby nie do przyjęcia dla Blaugrany.

Kolumbijczyk trafił do Liverpoolu w styczniu 2022 roku z FC Porto za 50 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do 2027 roku.

Czytaj więcej: Dani Olmo nie pomoże Blaugranie? FC Barcelona ma kłopot