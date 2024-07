News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Joel Matip

Joel Matip na liście Bayeru Leverkusen

Wielki sukces Bayeru Leverkusen w minionym sezonie sprawił, że wielu zawodników znalazło się na oku większych klubów. Jednym z piłkarzy, który prawdopodobnie opuści BayArena, jest Jonathan Tah. Reprezentant Niemiec jednak wciąż nie ma porozumienia z Bayernem Monachium, choć według ekspertów transfer jest niemal przesądzony. Nic dziwnego natomiast, że „Aptekarze” zaczęli rozglądać się za następcą swojego gwiazdora.

Nowe zaskakujące informacje z obozu Bayeru Leverkusen przekazuje „Sky”. Otóż władze mistrza Niemiec znalazły odpowiedniego kandydata na miejsce Jonathana Taha. Tym zawodnikiem jest Joel Matip. Kameruńczyk będzie do wyciągnięcia za darmo, bowiem wraz z końcem czerwca zakończyła się jego przygoda w Liverpoolu i jest zawodnikiem bez klubu.

Joel Matip w przeszłości występował na niemieckich boiskach, dlatego Bundesliga nie będzie dla niego czymś nowym. Reprezentant Kamerunu bowiem urodził się w Niemczech i to właśnie tam stawiał pierwsze piłkarskie kroki. Najpierw w VfL Bochum, by później trafił do Schalke Gelsenkirchen. To właśnie gra w tym klubie sprawiła, że sięgnął po niego Liverpool.

W koszulce „The Reds” Joel Matip rozegrał aż 201 spotkań. Udało mu się 11-krotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć sześć asyst. Wraz z Liverpoolem sięgał po największe piłkarskie trofea – mistrzostwo Anglii (2019/20), triumf w Lidze Mistrzów (2018/19) czy też wygrana w Superpucharze Europy (2019).

Sprawdź także: Real Madryt szuka nowego stopera. Trop prowadzi do Bundesligi