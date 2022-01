PressFocus Na zdjęciu: Edinson Cavani

Wyjaśniła się najbliższa przyszłość napastnika Manchesteru United Edinsona Cavaniego. Doświadczony Urugwajczyk zdecydował się na pozostanie w klubie do końca sezonu i poinformował o tym tymczasowego menedżera Ralfa Rangnicka.

Obecna umowa Edinsona Cavaniego z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku

Urugwajczyk był łączony z opuszczeniem klubu, ale zdecydował się na pozostanie w nim do końca sezonu

Zadowolenia z tego powodu nie kryje Ralf Rangnick

Cavani spełniła oczekiwania Rangnicka

34-letni Cavani w ostatnich tygodniach był mocno łączony z opuszczeniem Old Trafford. W mediach regularnie pojawiały się informacje o jego możliwych przenosinach do Barcelony lub powrocie do Ameryki Południowej. Do końca obecnego sezonu Urugwajczyka będziemy jednak oglądać w barwach Manchesteru United.

Doświadczony napastnik zdecydował się na wypełnienie swojego kontraktu, który obowiązuje do 30 czerwca i o swojej decyzji poinformował już Ralfa Rangnicka. Tymczasowy menedżer Czerwonych Diabłów nie ukrywa z tego powodu zadowolenia, bowiem jego celem był zatrzymanie Urugwajczyka w drużynie.

– Powiedziałem mu, że gdyby to ode mnie zależało, to chciałbym, aby został – powiedział Rangnick, cytowany przez ESPN. – W czwartek odbyłem z nim rozmowę. Przyszedł do mojego biura i rozmawialiśmy przez prawie pół godziny. Powiedział mi, że na pewno zostanie i chciałby tu grać do końca sezonu – kontynuował.

– Nie zrobił tego, ponieważ powiedziałem mu, że powinien zostać lub musi zostać. Zrobił to we własnym imieniu. Zapewnił mnie, że mogę na nim polegać, że da z siebie wszystko i będzie wzorem do naśladowania dla młodych zawodników – dodał niemiecki szkoleniowiec.

– Jest do mojej dyspozycji i będzie szczęśliwy, jeżeli będzie mógł grać. Nawet jeśli nie będzie grał, to będzie starał się być jak najlepszym wzorem dla innych zawodników. To dla mnie dobra wiadomość – powiedział Rangnick.

W obecnym sezonie Cavani wystąpił w 11 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając dwie bramki. Najbliższą okazję do poprawienia swojego dorobku będzie miał w poniedziałek, kiedy Manchester United w meczu trzeciej rundy Pucharu Anglii zagra u siebie z Aston Villą.

Zobacz także: Manchester United – Aston Villa: typy, kursy zapowiedź (10.01.2022)

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin