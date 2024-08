Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Jarrad Branthwaite jednak trafi do Manchesteru United?

Manchester United od kilku miesięcy bacznie monitoruje sytuację Jarrada Branthwaite’a. Czerwone Diabły w ostatnich tygodniach złożyły nawet kilka ofert za angielskiego obrońcę, ale każda z nich została odrzucona przez Everton. Najwyższa propozycja opiewała na 50 milionów funtów, co nie przekonało włodarzy The Toffees. Klub z Liverpoolu oczekuje bowiem za swojego piłkarza aż 70 milionów funtów.

Co ciekawe, Manchester United nie porzucił całkowicie pomysłu zakontraktowania Jarrada Branthwaite’a – donosi brytyjski dziennik “Daily Mail”. Wspomniana gazeta informuje, że o transfer 22-letniego stopera w obecnym letnim oknie transferowym nie będzie łatwo, natomiast transakcja może dojść do skutku w jednym z kolejnych okienek. W każdym razie Czerwone Diabły wciąż są zainteresowane defensorem.

Jarrad Branthwaite z powodzeniem występuje w barwach Evertonu od stycznia 2020 roku, gdy trafił do niebieskiej części Liverpoolu za nieco ponad milion euro z Carlisle United. Ten transfer był strzałem w dziesiątkę i nie dość, że angielski stoper świetnie spisuje się na boisku, to w niedalekiej przyszłości pozwoli jeszcze swojemu klubowi zarobić fortunę.

Reprezentant Anglii w koszulce zespołu The Toffees rozegrał łącznie 54 spotkania, zdobył 4 bramki i zaliczył 1 asystę. Fachowy serwis “Transfermarkt” szacuje wartość mierzącego 195 centymetrów zawodnika na 42 miliony euro. Aktualna umowa środkowego obrońcy z Evertonem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, czyli do zakończenia sezonu 2026/2027.