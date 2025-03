Arsenal stanie do wyścigu z Man United i Newcastle. Powalczą o bramkarza

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

James Trafford przymierzany do Arsenalu

James Trafford jest jednym z najlepszych angielskich bramkarzy, pomimo że obecnie występuje na boiskach Championship. Mierzący 192 centymetry golkiper od kilku lat imponuje formą między słupkami Burnley, a to oczywiście nie uchodzi uwadze gigantów Premier League. Wszystko wskazuje na to, że wychowanek Manchesteru City podczas najbliższego letniego okienka transferowego wróci do elity, nawet jeśli jego zespół ostatecznie nie wywalczy awansu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, James Trafford wzbudza zainteresowanie Manchesteru United, Newcastle United oraz Arsenalu, który właśnie dołączył do wyścigu o zakontraktowanie 22-letniego bramkarza. Mikel Arteta podobno poprosił klubowych włodarzy o zwiększenie rywalizacji na tej pozycji, a reprezentant Anglii byłby gwarantem jakości. Aktualnie za bronienie dostępu do bramki ekipy Kanonierów odpowiadają David Raya i Neto.

James Trafford z powodzeniem występuje w barwach drugoligowej drużyny od lipca 2023 roku, kiedy trafił na Turf Moor za ponad 17 milionów euro ze wspomnianego wyżej Manchesteru City, w którym stawiał swoje pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii rozchwytywany golkiper rozegrał 36 meczów, wpuścił 11 goli i zachował 25 czystych kont. Transfer młodego bramkarza wiązałby się z wyłożeniem na stół około 20 milionów funtów.