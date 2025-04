Jagiellonia straci gwiazdę. Rywale dopinają transfer

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Raków Częstochowa przebił ofertę Jagiellonii

Joao Moutinho to lewy obrońca Spezii Calcio, który obecnie przebywa na wypożyczeniu w Jagiellonii Białystok. Portugalczyk jest podstawowym zawodnikiem zespołu Adriana Siemieńca. Klub jest z niego bardzo zadowolony i chciał go zatrzymać, jednak wygląda na to, że nie będzie to możliwe.

Dobra forma 27-latka została zauważona przez inne zespoły jak, chociażby Raków Częstochowa. To właśnie aktualni liderzy Ekstraklasy są najbliżej dopięcia transferu. Częstochowianie są w stanie zaoferować przede wszystkim lepszą ofertę pod względem finansowym. Bez problemu spełnią wysokie oczekiwania Moutinho co do wynagrodzenia.

Raków miał już dojść do porozumienia z Spezią i do uzgodnienia zostały tylko szczegóły kontraktu z samym zawodnikiem. Wszystko wskazuje na to, że Jagiellonii nie uda się zatrzymać piłkarza, który w tym sezonie był ważnym elementem zespołu i trafi on do ligowego rywala. Kwota transferu za wychowanka Sportingu według doniesień ma wynieść około 600 tysięcy euro.

Joao Moutinho w bieżącym sezonie rozegrał 42 spotkania w barwach mistrza Polski i zanotował cztery asysty.

