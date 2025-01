Piotr Front / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Jagiellonia znalazła następcę Nene

Jagiellonia Białystok ma za sobą udaną rundę jesienną. Zespół prowadzony przez Adriana Siemieńca bardzo dobrze spisał się w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy, gdzie na wiosnę zagra w fazie play-off. Z kolei w rozgrywkach PKO Ekstraklasy aktualny mistrz Polski trzyma się czołówki i wciąż może liczyć na obronę tytułu. Jaga nadal gra także w Pucharze Polski.

Dlatego też przez intensywność kalendarza na wiosnę zespołowi przyda się uzupełnienie kadry i nieco nowej krwi, a kto wie, może i jakości. Wkrótce może dojść do pierwszego zimowego wzmocnienia białostoczan. Według informacji serwisu “4-4-2.com”, bardzo blisko dołączenia do Jagiellonii jest Moussa Baradji. Jjest to 24-letni środkowy pomocnik, który obecnie jest graczem Yverdon Sport w lidze szwajcarskiej.

Francuz według wspomnianego źródła zgodził się już na transfer do Polski i wszystko powinno się rozstrzygnąć w najbliższym czasie. Moussa Baradji w tym sezonie rozegrał 10 spotkań i jest bez gola oraz asysty. W sumie na murawie spędził jednak tylko 555 minut. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 200 tysięcy euro, a jego umowa z aktualnym klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

