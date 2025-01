ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Masłowski

Jagiellonia potwierdza zainteresowanie tymi zawodnikami

Jagiellonia Białystok ma za sobą znakomitą rundę jesienną. Bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że Duma Podlasia kapitalnie połączyła grę w europejskich pucharach z PKO Ekstraklasą. W obu tych rozgrywkach, a także w Pucharze Polski białostoczanie są wśród czołowych ekip i mogą walczyć o najwyższe cele. Zanim jednak wrócą ligowe oraz pucharowe rozgrywki, kluczowe będą zimowe wzomcnienia.

WIDEO: Jagiellonia Białystok – podsumowanie rundy

Jak powiedział Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok w rozmowie z “Polsatem Sport”, klub prowadzi rozmowy z dwoma zawodnikami, którzy wkrótce mogą dołączyć do aktualnego mistrza Polski. Wszystko po to, aby wzmocnić rywalizację i załatać dziurę po poważnej kontuzji Adriana Diegueza.

– Jesteśmy zainteresowani Norbertem Wojtuszkiem i prowadzimy w tej sprawie rozmowy z Górnikiem Zabrze i samym zainteresowanym. Jeśli dojdziemy do porozumienia, to chcielibyśmy, aby Norbert do nas dołączył. […] Nikolasem Panagiotou także jesteśmy zainteresowani, wiele nam się z nim zgadza, ale nie jest łatwo go wyjąć z Omonii, ale myślę, że wszystko jest możliwe.

Panagiotou to podstawowy piłkarz Omonii Nikozja, który w tym sezonie rozegrał dla tego zespołu 25 spotkań i jest reprezentantem Cypru. Z kolei Wojtuszek dla Górnika wystąpił w 16 meczach i zdobył jednego gola.

Czytaj więcej: Pogoń jednak na sprzedaż! Nowy podmiot chce kupić klub