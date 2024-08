Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho o krok od Juventusu. Wszystko ustalone

Jadon Sancho tego lata wrócił do Manchesteru United i wydawało się, że w sezonie 2024/2025 będzie przywdziewał koszulkę zespołu Czerwonych Diabłów. W sprawie przyszłości 24-letniego skrzydłowego nastąpił jednak zwrot akcji. Wszystko wskazuje na to, iż lewy napastnik jeszcze przed zamknięciem letniego okienka zmieni otoczenie.

Jak donosi Fabrice Hawkins z francuskiej stacji telewizyjnej “RMC Sport”, Juventus osiągnął bowiem całkowite porozumienie z Manchesterem United w sprawie pozyskania Jadona Sancho. Stara Dama sprowadzi reprezentanta Anglii na zasadzie wypożyczenia, ale równocześnie zobowiąże się do wykupu piłkarza po zakończeniu aktualnej kampanii.

Czy Sancho sprawdzi się w Juventusie? Tak 100% Nie 0% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Mierzący 180 centymetrów atakujący w Turynie zajmie miejsce Federico Chiesy, który swoją karierę będzie kontynuował w Liverpoolu. Przypomnijmy, że Jadon Sancho w drugiej części poprzedniego sezonu przebywał czasowo w Borussii Dortmund, której pomógł dotrzeć do finału Ligi Mistrzów. Dla 24-latka był to powrót na Signal Iduna Park, gdzie grał również przed przeprowadzką na Old Trafford.

Na razie nie znamy warunków transferu angielskiego skrzydłowego do Juventusu – aczkolwiek jedno jest pewne – Czerwone Diabły na pewno nie odzyskają całości kwoty zainwestowanej w zakup gwiazdy. Manchester United w 2021 roku zapłacił za Jadona Sancho aż 85 milionów euro. Z perspektywy czasu można powiedzieć, że zawodnik w ekipie Red Devils nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań.