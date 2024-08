Jadon Sancho zamienił klub w Premier League. Wypożyczenie ogłoszone

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Jadon Sancho wypożyczony do Chelsea

Chelsea ogłosiła w sobotni wieczór pozyskanie Jadona Sancho. Angielski skrzydłowy trafił do klubu ze Stamford Bridge na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Całkowita wartość transferu ma wynieść 20 milionów funtów z dodatkowymi 5 milionami funtów w postaci bonusów, uzależnionych od osiągnięć piłkarza i drużyny. The Blues wezmą na siebie prawie całą pensję zawodnika, który wynosi 250 tysięcy funtów tygodniowo.

Przenosiny Sancho mają na celu ożywienie kariery 24-latka, który mierzył się z problemami poza boiskowymi. Nie zdołał w pełni wykorzystać swojego potencjału w Manchesterze United. The Blues liczą, że zawodnik odnajdzie formę w Londynie.

– Londyn to miejsce, w którym dorastałem i cieszę się, że wróciłem. Menadżer przedstawił mi projekt, który jest niezwykle ekscytujący dla młodego zawodnika. Mam nadzieję, że będę mógł zdobywać bramki i asysty na Stamford Bridge – powiedział Sancho w pierwszym wywiadzie dla klubowych mediów.

Sancho rozpoczął swoją karierę w Watfordzie, a następnie dołączył do Manchesteru City w wieku 14 lat. Po trzech latach przeniósł się do Borussii Dortmund, gdzie rozegrał 137 meczów. W 2021 roku wylądował na Old Trafford, gdzie w swoim pierwszym sezonie strzelił pięć goli w 38 meczach. Przez kolejne 18 miesięcy wystąpił w 44 meczach, po czym wrócił do na Signal Iduna Park na wypożyczenie, pomagając drużynie dotrzeć do finału Ligi Mistrzów.