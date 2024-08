Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Ivan Toney jako “Haaland z Arsenalu”, Petit rzuca pomysł transferu

Okno transferowe zbliża się wielkimi krokami do końca. Na przeprowadzenie nowych transferów kluby z najlepszych lig w Europie mają czas do piątku (30 sierpnia) do północy. Jedną z drużyn, która może dokonać wzmocnienia last minute jest Arsenal. Kanonierzy wciąż rozważają, czy pod koniec lata nie sprowadzić na Emirates Stadium nowego napastnika, który będzie gwarantem bramek.

Petit, czyli były piłkarz Arsenalu zasugerował w niedawnym wywiadzie, że Mikel Arteta potrzebuje snajpera, który da mu przynajmniej 20 goli w sezonie. Jako przykład zawodnika, którego Kanonierzy powinni ściągnąć w końcówce letniego okienka wskazał Ivana Toneya. Według byłego reprezentanta Francji napastnik Brentford jest w stanie dorównać do osiągnięć Erlinga Haalanda w Manchesterze City.

– Arsenal potrzebuje napastnika, który będzie strzelał 20 goli w sezonie. Obecnie mają kilku zawodników, którzy potrafią zdobyć 10-15 bramek, tak jak w przeszłości Manchester City – powiedział Emmanuel Petit, cytowany przez portal TeamTalk.

Oglądaj skróty meczów Premier League

– Myślę, że Nico Williams lub ktoś taki jak Ivan Toney mógłby powtórzyć osiągnięcia Haalanda w Arsenalu. Toney ma świetne relacje z Bryanem Mbeumo, a zrozumienie czasu i ruchów kolegów z drużyny jest czymś istotnym dla Arsenalu. Myślę, że byłby tym, który poprowadzi ich do tytułu – późny ruch mógłby zdziałać cuda – przekonywał Petit na łamach portalu TeamTalk.

Toney już od dłuższego czasu marzy o transferze do lepszego klubu. Szkoleniowiec Brentford otwarcie mówił w trakcie sezonu o tym, że Anglik odejdzie z klubu podczas letniego okna transferowego. Jak na razie nie ma żadnych konkretnych informacji o przeprowadzce do innego klubu. Natomiast portal TeamTalk sugeruje, że Arsenal, jeśli skusi się na pozyskanie Toneya, mógłby go sprowadzić za ok. 40 mln funtów.