Oficjalnie: Ivan Krajcirik został zawodnikiem Slovana Liberec

Widzew Łódź fantastycznie rozpoczął sezon 2024/25. Drużyna prowadzona przez Daniela Myśliwca po trzech rozegranych kolejkach ma na koncie dwa zwycięstwa i jeden remis. Łodzianie w ostatnim meczu ligowym okazali się lepsi na wyjeździe od Cracovii, zwyciężając 3:1.

W środę Widzew Łódź ogłosił odejście z klubu. „Czerwona Armia” za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej poinformowała o wypożyczeniu Ivana Krajcirika. 24-letni bramkarz został nowym zawodnikiem Slovana Liberec, do którego został wypożyczony do końca sezonu. Czeski klub jednak zapewnił sobie opcję pierwokupu zawodnika.

– Chcemy dać Ivanowi możliwość regularnej gry, bo wierzymy w jego potencjał. Splot okoliczności sprawił, że nie pokazał kibicom swoich umiejętności na boisku podczas meczów ligowych, ale bardzo solidnie pracował na treningach i przez cały czas profesjonalnie podchodził do swoich obowiązków. Wypożyczenie do ligi czeskiej powinno dać mu możliwość gry w silnych i wyrównanych rozgrywkach. Będziemy obserwować jego postępy – powiedział Tomasz Wichniarek, dyrektor sportowy łódzkiego klubu, na łamach oficjalnej strony.

Ivan Krajcirik dołączył do Widzewa Łódź w ostatnim zimowym okienku transferowym. 24-latek jednak po przyjściu do polskiego zespołu bardzo szybko nabawił się kontuzji, przez co klub zdecydował się sprowadzić Rafała Gikiewicza. Do tej pory Słowak nie rozegrał ani jednak meczu w barwach „Czerwonej Armii”.

