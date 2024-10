Inter ściągnie dwie gwiazdy Liverpoolu? Sensacyjne doniesienia

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter może wzmocnić swój skład nie płacąc za transfer

Inter Mediolan ma myśleć o wykonaniu sensacyjnego ruchu podczas nadchodzącego letniego okienka transferowego. Chcieliby oni sprowadzić dwóch kluczowych piłkarzy Liverpoolu – Virgila van Dijka i Mohameda Salaha.

Obaj zawodnicy zbliżają się do końca swoich kontraktów z The Reds. W styczniu będą mogli negocjować z dowolnym klubem na świecie, dlatego Inter chciałby podpisać ich jako wolnych agentów. Obecni mistrzowie Włoch już zaczęli namawiać obu piłkarzy do przeniesienia się na boiska Serie A.

Holenderski obrońca i egipski skrzydłowy byli podstawowymi graczami Liverpoolu, zdobywając takie tytuły jak mistrzostwo Premier League i Ligę Mistrzów.

Van Dijk znany ze swoich umiejętności przywódczych, znacznie wzmocniłby obronę Interu, a Salah wniósłby swoją jakość, szybkość i godną uwagi umiejętność zdobywania bramek.

W wieku 32. lat Salah wciąż jest jednym czołowych piłkarzy, dzięki czemu jego podpisanie jest niezwykle atrakcyjne dla włoskiej drużyny. W przeszłości Egipcjanin grał już w Serie A w barwach Romy.

Van Dijk, kapitan Liverpoolu i lider defensywy może być kluczowym uzupełnieniem defensywy Interu. Holender jest jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie, a jego przybycie zapewniłoby bezpieczeństwo w linii obrony Interu.

Obaj zawodnicy cieszą się również zainteresowaniem klubów z Arabii Saudyjskiej, więc Inter Mediolan będzie musiał działać szybko, aby przekonać ich do pozostania na najwyższym europejskim poziomie przez kilka kolejnych sezonów.

